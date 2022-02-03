Модифікований пікап Chevrolet Silverado. Фото: Gateway Classic Cars

https://racurs.ua/ua/n166591-unikalnyy-shestykolisnyy-pikap-chevrolet-prodaut-mayje-za-2-mln-grn-foto.html

Ракурс

Модифікований пікап Chevrolet (Шевроле) продадуть на аукціоні в Сполучених Штатах Америки.

На американському сайті з продажу класичних автомобілів з’явився шестиколісний кастомний пікап Chevrolet Silverado зразка 2004 року. Після тюнінгу машина відрізняється від заводської моделі форсованим до 1400 к. с. мотором, пневматичною підвіскою, а також передньою частиною кузова, виконаної в стилі Cadillac EXT. Про це повідомляється на сайті Gateway Classic Cars.

Транспортний засіб отримав подовжену вантажну платформу з пнемопідвіскою та третім мостом. У ході доопрацювань вантажівка отримала додаткову пару коліс для кращого щеплення з дорогою. Салон машини оббили сидіннями бежевого кольору. Крім того, автомайстри також встановили у дверях потужну стереосистему.

Під капотом цього «звіра» розташували 8,7-літровий бензиновий двигун з двома турбінами Garrett, віддачу якого довели до 1425 к. с. та 1671 Нм крутного моменту. У парі з мотором працює п’ятиступенева автоматична трансмісія.

Незвичайний пікап оцінили в 65 тис. дол. (приблизно 1 млн 828 тис. 340 грн за поточним курсом).

Нагадаємо, у США на аукціоні класичних автомобілів Gooding & Company продали рідкісний суперкар McLaren F1. За авто пробігом менш як 400 км заплатили понад 20 млн дол.

Джерело: Gateway Classic Cars