Росія фабрикує привід для вторгнення в Україну. Фото: Twitter

https://racurs.ua/ua/n166590-rosiya-fabrykuie-pryvid-dlya-vtorgnennya-v-ukrayinu-washington-post.html

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Російська Федерація фабрикує привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

Розвідка США розкрила плани росіян сфабрикувати привід для нової агресії проти України. Такий план вже схвалили на найвищому рівні в Москві. У Кремлі працюють над створенням фейкового відео «нападу Збройних сил України» на територію Росії або на російськомовне населення Донбасу. Для запису ролика планують залучити акторів, які зображували б тіла «убитих» і «скорботних». Про це повідомляють New York Times та Washington Post із посиланням на джерела.

Неназвані чиновники з Вашингтону заявили, що РФ планувала використовувати відео, щоб звинуватити Київ у «геноциді» російськомовного населення. У Москві мали «обуритися» фейковими кадрами з убитими та виправдати напад на Україну. Люди, знайомі з планом, повідомили, що він розроблений російськими спецслужбами та знаходиться на стадії підготовки.

Агентство національної безпеки США підтвердило інформацію про плани Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну. Як повідомила журналіста Кайлі Етвуд в Twitter, інформацію про підступні плани Кремля їй підтвердив заступник радника з національної безпеки в адміністрації Білого дому Джонатан Файнер. Чиновник відзначив, що «надзвичайно ретельно продуману» змову планують використовувати як привід для повномасштабної війни.

Нагадаємо, у лютому президент США Джо Байден офіційно схвалив розгортання додаткових військових сил Сполучених Штатів у східній Європі через загрозу вторгнення Росії. Очікується, що незабаром Пентагон оголосить, що війська будуть розгорнуті «найближчими днями».

Джерела: New York Times, Washington Post