Олімпіада-2022 у Пекіні - ковідний квест, мільярди на сніг і порожні трибуни

https://racurs.ua/ua/n166588-olimpiada-2022-u-pekini-kovidnyy-kvest-bezsnijjya-boykot-i-porojni-trybuny.html

Ракурс

Зимова Олімпіада-2022 стартує 4 лютого у Пекіні. Участь у ній братимуть 2 тис. 871 спортсменів, що представляють 91 країну світу. Змагання триватимуть до 20 лютого.

Олімпіада стане другою для столиці Китаю за 14 років: саме тут відбулися літні Олімпійські ігри-2008.

Це будуть непрості Ігри: через пандемію коронавірусу та повсюдне тестування деякі спортсмени «вилітають» ще до їх початку.

«Ракурс» розповідає про головні історії цієї Олімпіади.

Скромні мрії

Україна не може похвалитися видатними успіхами на зимових ОІ. За сім таких Ігор наші спорстмени здобули вісім медалей — з них три золоті (по одній в фігурному катанні, біатлоні та фристайлі). На Олімпіаді-2018 Україна виграла одну нагороду, «золото» в лижній акробатиці здобув Олександр Абраменко. Цього року він також у складі збірної.

Збірна України відправила до Пекіна 45 спортсменів у рекордних 12 (!) видах спорту.

Ліцензії вдалося здобути у стрибках з трампліна та шорт-треці (чого не було у Кореї), біатлоні, фристайлі, фігурному катанні, санному спорті, лижних перегонах, гірськолижному спорті, сноуборді, бобслеї, лижному двоборстві й скелетоні. Україна не має квот у хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті.

Ігри чи квест?

Олімпіада-2022 схожа на «Гру в кальмара», коли люди вибувають один за одним. З початку грудня по всьому світу поширюється новий варіант коронавірусу «Омікрон», який виявився заразнішим, ніж його попередники.

Китайська влада і раніше відрізнялася особливо жорсткими антиковідними правилами: під час спалахів на карантин тут закривають цілі міста, контакти хворих контролюються за допомогою спеціальних додатків.

Через прибуття в країну тисяч спортсменів та членів делегацій у Китаї розробили систему замкнутого кола: учасники можуть перебувати тільки в межах певних зон (аеропорти, місця проведення змагань та тренувань, олімпійські містечка).

Учасники Ігор мають бути вакциновані, нещепленим треба було приїхати до за 21 день до початку змагань. Перед від’їздом спортсмени складали тести, ще двічі вони це робили після прибуття до Китаю з різницею у 24 год. Надалі їх необхідно здавати щодня.

Осіб з позитивними тестами відправляють у спеціальні готелі-ізолятори. З них можна вийти тільки без симптомів Covid-19 і двох поспіль негативних тестів.

Снігу мало не буває

У пригірних районах Пекіна холодно, але малосніжно. Тому цього разу повсюдно використали штучний сніг. Таке рішення викликало багато суперечок, оскільки на виробництво штучного снігу йде багато води.

Кармен де Йонг зі Страсбурзького університету розповів BBC:

Абсолютно все має бути вкрите штучним снігом. Не лише довгі лижні траси, а й під’їзні шляхи та дороги. Водночас регіон навколо Пекіна — один із найпосушливіших в Китаї, у ньому є дефіцит води.

Напередодні Олімпіади офіційно повідомлялося, що потрібно 186 тис. куб. м води, щоби отримати достатню кількість снігу на олімпійських майданчиках.

Де Йонг вважає, що насправді потрібно буде набагато більше води, бо Олімпіада «вип'є" майже 2 млн. кубометрів. Причина в тому, що клімат там не підходить для створення штучного снігу.

Чжанцзякоу, де проходитимуть змагання з лиж, є найсухішим регіоном у всьому Китаї. Там майже немає опадів. Тому воду для снігових гармат привезили на північний схід від Пекіна здалеку. Оскільки в цьому регіоні ще й вітряно, необхідно в два-три рази більше води, ніж за ідеальних умов. При цьому Пекін — місто, яке «екстремально бідне на воду».

Змагання для телебачення

Влада Китаю відмовилася від продажу квитків населенню на змагання. Замість продажу квитки будуть перерозподілені поміж «групами уболівальників». Принцип, за яким це відбувається, і кількість перепусток в оргкомітеті не повідомили. Ймовірно, їх роздадуть представникам спонсорів. А от простих вболівальників-іноземців на Ігри не пустили.

Від 23 січня на Іграх-2022 склали понад 300 позитивних тестів на коронавірус.

Найдорожча найдешевша Олімпіада

За офіційною інформацією оргкомітету, проведення Ігор-2022 стане найменш витратним за всю історію. У Китаї стверджують про витрачені 3,9 млрд дол.

Проте справжня вартість проведення зимових Ігор у Пекіні може бути суттєво більшою. За інформацією видання Business Insider, реальна вартість оцінюється у 38,5 млрд дол. Найбільше витратили на інфраструктуру (20,8 млрд).

Причина суттєвої різниці між оголошеною сумою витрат та реальною полягає у тому, що Китай не включав у вартість проведення Олімпіади витрати на транспорт, інвестиції в інфраструктуру (у тому числі й спортивну) і кошти, витрачені на будівництво олімпійських селищ.

Частину арен на час Ігор переобладнали з проведення змагань літніх видів спорту на зимові.

На літні Олімпійські ігри у 2008 році Китай витратив 42 млрд дол.

Буде багато політики — куди ж без бойкотів

Ігри у Пекіні пройдуть за умов дипломатичного бойкоту. Його оголосили кілька країн, стурбовані порушенням прав уйгурів у провінції Сіньцзян.

За оцінками ООН, у так званих «виправних таборах» можуть протизаконно утримуватися до мільйона представників цієї нацменшини, більшість представників якої сповідують іслам.

Китай заперечує утиски уйгурів, а створення таборів пояснює наміром викорінити екстремізм ісламізму.

Саме через утиски уйгурів США оголосили Іграм у Пекіні дипломатичний бойкот — члени американської збірної візьмуть участь у змаганнях, але офіційні особи та дипломати їх проігнорують.

ФБР попросила спортсменів не брати на Ігри особисті смартфони, щоб уникнути кіберзагроз.

До бойкоту приєдналися Австралія, Велика Британія, Канада та Данія. Нідерланди не відправлять урядову делегацію через ковідні обмеження.

У ФРН так і не визначилися з бойкотом, а Франція від цього кроку відмовилася. У Росії, звісно ідею розкритикували, а Володимир Путін, незважаючи на страх заразитися, приїде до Пекіна, щоб особисто побувати на церемонії відкриття.

Поки не зрозуміло, чи будуть спортсмени публічно виступати проти утисків уйгурів. МОК у минулому забороняв демонстрацію політичної, релігійної чи расової пропаганди.

Північна Корея взагалі ні при справах на Олімпіаді-2022. Пхеньян заявив, що пропустить Ігри через «ворожі сили». Але справа у тому, що у вересні 2021 року Міжнародний олімпійський комітет заборонив КНДР брати участь у майбутніх Іграх, а також усунув НОК країни від членства до кінця 2022 року. Причиною стало одностороннє рішення КНДР не їхати на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Урізані ігри

Турнір з хокею, одна з головних подій Олімпіади, пройде без гравців північноамериканської Національної хокейної ліги (НХЛ), хоча у вересні планувалося, що учасників ліги відпустять на змагання.

Утім, через велику кількість хворих спортсменів матчі НХЛ довелося масово переносити. Провести їх планують якраз під час паузи, що мала припасти на ОІ.

Чи будуть конфлікти українців з росіянами

Будуть, але це не точно. Перед стартом Олімпіади-2022 міністр молоді та спорту України повідомив, що мав зустрічі зі спортсменами та тренерами, на яких їм «надали рекомендації» щодо поведінки на Іграх у Пекіні.

Перші результати такої виховної програми вже зафіксовані: український фігурист Іван Шмуратко відмовився відповідати на запитання журналістів російською мовою на Олімпіаді-2022 і розмовляв англійською.

Де дивитися Ігри-2022

Трансляції доступні на «UA:Перший», «Суспільне Спорт» і сервісі MEGOGO.

Трансляції триватимуть з 6.00 до 17.00 за київським часом. На платформі «Суспільне Спорт» будуть доступні чотири окремі плеєри з трансляцією.

Також в Україні зимову Олімпіаду можна подивитися на тематичних каналах групи Eurosport. Вони спеціально створені під Ігри, в Україні їх можна буде дивитись на сервісі MEGOGO.