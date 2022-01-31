Український фігурист Іван Шмуратко. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n166437-figuryst-z-ukrayiny-vidmovyvsya-spilkuvatysya-rosiyskou-movou-na-olimpiadi.html

Ракурс

Український фігурист Іван Шмуратко відмовився розмовляти мовою країни-агресора на Олімпіаді 2022 року.

Двадцятирічний спортсмен прибув до Пекіну для участі в зимових Олімпійських ігор. У складі олімпійської збірної України входять шестеро фігуристів, Шмуратко є одним із них. Перед виступом на Іграх спортсмен зустрівся з представниками ЗМІ, де відповідав на їхні питання. Про це 31 січня повідомляє «Суспільне».

Представники російських ЗМІ хотіли дізнатися, які саме рекомендації були надані олімпійцям перед початком Олімпіади у Пекіні. Фігурист відмовився говорити російською, зазначивши, що готовий давати коментар або українською, або англійською.

На цій Олімпіаді ми говоримо лише українською чи англійською. Чудово, що збірна України братиме участь у командному турнірі. Чому я говорю англійською? Усе, що я можу — так це виконувати мою роботу тут, — зазначив Шмуратко.

Нагадаємо, українських спортсменів перед початком зимових Олімпійських ігор у Пекіні проінструктували, як поводитися, щоб уникнути резонансних ситуацій та провокацій.