Украинский фигурист Иван Шмуратко. Фото: Facebook

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Ракурс

Украинский фигурист Иван Шмуратко отказался разговаривать на языке страны-агрессора на Олимпиаде 2022 года.

Двадцатилетний спортсмен прибыл в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх. В составе олимпийской сборной Украины входят шесть фигуристов, Шмуратко является одним из них. Перед выступлением на Играх спортсмен встретился с представителями СМИ, где отвечал на их вопросы. Об этом 31 января сообщает «Общественное».

Представители российских СМИ хотели узнать, какие именно рекомендации были предоставлены олимпийцам перед началом Олимпиады в Пекине. Фигурист отказался говорить на русском, отметив, что готов давать комментарий либо на украинском, либо на английском.

На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском. Замечательно, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Почему я говорю по-английски? Все, что я могу — так это выполнять мою работу здесь, — отметил Шмуратко.

Напомним, украинских спортсменов перед началом зимних Олимпийских игр в Пекине проинструктировали, как вести себя, чтобы избежать резонансных ситуаций и провокаций.