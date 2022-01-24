Минспорта разработало методичку о поведении украинских олимпийцев в Пекине

Украинский паралимпиец Игорь Цветов не стал фотографироваться с россиянами, фото: «Обозреватель»

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Украинских спортсменов, которые отправятся на зимние Олимпийские игры в Пекин, проинструктировали, как там себя вести, чтобы избежать резонансных ситуаций с общими фотоснимками с россиянами, которые были в прошлом.

О том, как избежать подобных провокаций, спортсменам и тренерам рассказали на онлайн-встрече. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, сообщает издание «Суспільне».

Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали, — отметил Гутцайт. — После летней Олимпиады не в первый раз встречались со спортсменами и это обсуждали.

На Зимней Олимпиаде в Пекине сборная Украины будет представлена в рекордном количестве видов спорта — 12, а всего в состав делегации войдут 45 спортсменов.

Пекин станет первым в истории городом, который принимал летние и примет зимние Олимпийские игры — в 2008 году здесь проходила Летняя Олимпиада.

Напомним, в 2021 году украинская легкоатлетка Ярослава Магучих дважды попадала в скандал из-за совместных фото с российскими спортсменами, сделанных на спортивных соревнованиях.

Источник: «Суспільне»