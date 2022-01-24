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Ракурс
Український паралімпієць Ігор Цвєтов не став фотографуватися з росіянами, фото: «Обозреватель»

Мінспорту розробило методичку про поведінку українських олімпійців у Пекіні

24 січ 2022, 15:34
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Українських спортсменів, які вирушать на зимові Олімпійські ігри в Пекін, проінструктували, як там поводитися, щоб уникнути резонансних ситуацій зі спільними фотознімками з росіянами, котрі були в минулому.

Про те, як уникнути подібних провокацій, спортсменам та тренерам розповіли під час онлайн-зустрічі. Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, повідомляє видання «Суспільне».

Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати. Ми над цим працювали, -зазначив Гутцайт. — Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали.

На Зимовій Олімпіаді в Пекіні збірна України буде представлена в рекордній кількості видів спорту — 12, а всього до складу делегації увійдуть 45 спортсменів.

Пекін стане першим в історії містом, яке приймало літні і прийме зимові Олімпійські ігри — у 2008 році тут відбувалася Літня Олімпіада.


Нагадаємо, у 2021 році українська легкоатлетка Ярослава Магучіх двічі потрапляла у скандал через спільні фото з російськими спортсменами, зроблені на спортивних змаганнях.

Джерело: «Суспільне»


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