Петро Порошенко. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166114-scho-ukrayinci-dumaut-pro-spravu-poroshenka-rozpovily-sociology.html

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Справа Петра Порошенка про державну зраду набула суспільного розголосу. За даними соціологів, 86,4% респондентів принаймні щось знають про цю справу.

Із них 33,1% українців вважають себе добре проінформованими. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

При цьому 49,5% опитаних вважають справу політичним переслідування. Ще 27,8% вважають звинувачення ДБР результатом об'єктивного кримінального провадження.

Водночас 46,1% респондентів не вірять у правдивість таких обвинувачень, 40,1% мають протилежну думку.

Чим більш поінформовані респонденти про справу, тим більше серед них, хто вважає справу політичним переслідуванням і не вірять у правдивість звинувачень.

Серед добре проінформованих респондентів 57,8% вважають справу політичним переслідуванням і 51,9% не вірять у правдивість звинувачень.

Опитування провели 20−21 січня методом телефонних інтерв’ю серед 1 тис. 205 українців. Дослідження охоплює всі області України, крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2%.

Як відомо, 20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації в межах справи про постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу у 2014—2015 роках.

6 січня суд заарештував все особисте майно Порошенка, а 19 січня обрав п’ятому президенту України запобіжний захід у виді особистого зобов’язання, вилучивши також його паспорти. У «Євросолідарності» вважають цю справу політично мотивованою і звинувачують Зеленського у переслідуванні опозиції.

Нагадаємо, що Петро Порошенко майже наздогнав чинного главу держави Володимира Зеленського в рейтингу електоральних уподобань українців.