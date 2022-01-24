Петро Порошенко та Володимир Зеленський, фото: Dsnews

https://racurs.ua/ua/n166087-prezydentskyy-reytyng-vidreaguvav-na-spravu-proty-poroshenka-nove-opytuvannya.html

Ракурс

Володимир Зеленський продовжує лідирувати в рейтингу електоральних уподобань українців. Проте Зеленського наздоганяє попередник на посаді президента Петро Порошенко. Різниця між обома політиками вже перебуває в межах статистичної похибки.

Про це свідчать результати проведеного 20−21 січня 2022 року соціологічного опитування, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Якби президентські вибори відбулися найближчим часом, голоси респондентів розподілилися б так:

Володимира Зеленського підтримали б 17,4% серед усіх респондентів і 23,5% серед тих, хто визначився з вибором;

Петра Порошенка — 15,5% і 20,9% відповідно;

Юлію Тимошенко — 8,8% і 11,8%;

Ігоря Смешка — 7,1% і 9,6%;

Юрія Бойка — 6,9% і 9,3%.

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Таким чином, спостерігається зниження підтримки Зеленського, а також екс-спікера Дмитра Разумкова (з 8,1% серед тих, хто визначився, у грудні до 5%) та лідера «Свободи» Олега Тягнибока (з 3,1% у грудні до 1,1%).

Окрім зростання підтримки Порошенка (з 16,7 серед тих, хто визначився, у грудні до 20,9%), також простежується ріст підтримки Смешка (з 6,8% у грудні до 9,6%).

Нагадаємо, 20 грудня Порошенку повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації в межах справи про постачання вугілля з тимчасово окупованого Донбасу у 2014—2015 роках.

6 січня суд заарештував все особисте майно Порошенка, а 19 січня обрав п’ятому президенту України запобіжний захід у виді особистого зобов’язання, вилучивши також його паспорти. У «Євросолідарності» вважають цю справу політично мотивованою і звинувачують Зеленського у переслідуванні опозиції.