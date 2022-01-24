Петр Порошенко и Владимир Зеленский, фото: Dsnews

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Ракурс

Владимир Зеленский продолжает лидировать в рейтинге электоральных предпочтений украинцев. Однако Зеленского настигает предшественник в должности президента Петр Порошенко. Разница между обеими политиками уже находится в пределах статистической погрешности.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного 20−21 января 2022 года социологического опроса, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС).

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, голоса респондентов распределились бы так:

Владимира Зеленского поддержали бы 17,4% всех респондентов и 23,5% среди тех, кто определился с выбором;

Петра Порошенко — 15,5% и 20,9% соответственно;

Юлию Тимошенко — 8,8% и 11,8%;

Игоря Смешко — 7,1% и 9,6%;

Юрия Бойко — 6,9% и 9,3%.

Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Таким образом, наблюдается снижение поддержки Зеленского, а также экс-спикера Дмитрия Разумкова (с 8,1% среди определившихся в декабре до 5%) и лидера «Свободы» Олега Тягнибока (с 3,1% в декабре до 1,1%).

Кроме роста поддержки Порошенко (с 16,7 среди определившихся в декабре до 20,9%), также наблюдается рост поддержки Смешко (с 6,8% в декабре до 9,6%).

Напомним, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в рамках дела о снабжении угля из временно оккупированного Донбасса в 2014—2015 годах.

6 января суд арестовал все личное имущество Порошенко, а 19 января избрал пятому президенту Украины меру пресечения в виде личного обязательства, изъяв также его паспорта. В «Евросолидарности» считают это дело политически мотивированным и обвиняют Зеленского в преследовании оппозиции.