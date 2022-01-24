Лондон отзывает часть сотрудников посольства из Киева

https://racurs.ua/n166086-london-otzyvaet-chast-sotrudnikov-posolstva-iz-kieva.html

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Великобритания начала выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей. Об этом сообщается в понедельник, 24 января, на сайте британского правительства.

Некоторые сотрудники посольства и члены их семей вывозятся из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России, — говорится в заявлении правительства Великобритании.

Как отмечается в документе, британское посольство в Украине остается открытым и продолжит выполнять необходимую работу.

Решение было принято на фоне предупреждений о возможном новом вторжении России. Официальные лица заявили, что никаких конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины работающих в Киеве сотрудников вернутся в Великобританию.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства в Украине из-за «военных угроз» от России. Одновременно ведомство рекомендовало находящимся в Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

МИД Украины назвал это решение США поспешным, отметив, что это «проявление чрезмерной бдительности». Глава ведомства пояснил, что ничего кардинального в последнее время не произошло, а российская угроза нависла над Украиной с 2014 года.

Евросоюз пока не планирует эвакуацию. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не стоит «драматизировать ситуацию», пока идет переговорный процесс с Россией.