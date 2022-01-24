Как изменился рейтинг партий в 2022 году – данные социологов. Фото: УП

https://racurs.ua/n166085-kak-izmenilsya-reyting-partiy-v-2022-godu-dannye-sociologov.html

Ракурс

Рейтинг партий на выборах Верховной Рады Украины обнародовали социологи. Наивысшую поддержку имеет партия «Европейская солидарность».

За нее проголосовали бы 16% среди всех респондентов и 18,9% среди определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Далее следуют три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально «делят» второе место:

«Слуга народа» (11,6% и 13,7%),

«Батькивщина» (11,3% и 13,7%)

«ОПЗЖ» (9,8% и 11,6%).

Также набирают более 5% проходного барьера «Разумная политика» (6,4% и 7,6%), «Сила и честь» (6,3% и 7,4%), «Наши» (4,6% и 5,5%).

Несколько ниже проходного барьера набирают «Украинская стратегия Гройсмана» (4% и 4,7%), Радикальная партия (3,9% и 4,6%), «УДАР» (3,8% и 4,5%). У других партий — более низкая поддержка.

По сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо возросла поддержка партии «Европейская солидарность» (с 15,4% до 18,9% среди определившихся с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии «Слуга народа» (с 17,4% до 13,7%).

Опрос был проведен 20−21 января методом телефонных интервью среди 1 тыс. 205 украинцев. Исследование охватывает все области Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,2%.