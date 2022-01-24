Як змінився рейтинг партій у 2022 році – дані соціологів. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166085-yak-zminyvsya-reytyng-partiy-u-2022-roci-dani-sociologiv.html

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Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України оприлюднили соціологи. Найвищу підтримку має партія «Європейська солідарність».

За неї проголосували б 16% серед усіх респондентів і 18,9% серед тих, хто визначився з вибором. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Далі йдуть три партії, чия підтримка відрізняється в межах похибки, тобто вони формально «ділять» друге місце:

«Слуга народу» (11,6% і 13,7%),

«Батьківщина» (11,3% і 13,7%)

«ОПЗЖ» (9,8% і 11,6%).

Також набирають понад 5% прохідного бар'єра «Розумна політика» (6,4% і 7,6%), «Сила і честь» (6,3% і 7,4%), «Наші» (4,6% і 5,5%).

Мають дещо нижче прохідного бар'єра «Українська стратегія Гройсмана» (4% і 4,7%), Радикальна партія (3,9% і 4,6%), «УДАР» (3,8% і 4,5%). В інших партій — нижча підтримка.

У порівнянні з груднем 2021 року статистично значущо зросла підтримка партії «Європейська солідарність» (з 15,4% до 18,9% серед тих, хто визначився з вибором). Водночас за цей період знизилася підтримка партії «Слуга народу» (з 17,4% до 13,7%).

Опитування провели 20−21 січня методом телефонних інтерв’ю серед 1 тис. 205 українців. Дослідження охоплює всі області України, крім окупованих територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2%.