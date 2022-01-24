Мужчина застрелился на пороге больницы в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n166084-mujchina-zastrelilsya-na-poroge-bolnicy-v-kieve-smi-foto.html

Ракурс

В Киеве у входа в больницу мужчина покончил с собой.

Трагическое событие произошло в Дарницком районе столицы. На входе в отделение туберкулезной больницы мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил себе в голову. От огнестрельного ранения он погиб мгновенно. Об этом сообщается в Telegram-канале «Магнолия ТВ».

Отмечается, что погибшему примерно 45−50 лет, при себе мужчина имел дорожную сумку.

Чрезвычайное происшествие работники медицинского учреждения отказываются комментировать. На месте самоубийства работали правоохранители, которые должны выяснить все обстоятельства такого поступка. На момент публикации новости столичная полиция не комментировала произошедшее.

Напомним, в январе в Донецкой области нашли застреленным 20-летнего военнослужащего-контрактника из Запорожской области. Предварительно установлено, что военный выстрелил себе в голову из штатного оружия.

Источник: «Магнолия ТВ»