На Буковине стреляли в пограничника. Фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n166066-na-bukovine-strelyali-v-pogranichnika-boec-v-tyajelom-sostoyanii.html

Ракурс

Военнослужащий Государственной пограничной службы получил огнестрельное ранение в грудь в Черновицкой области.

Инцидент произошел в ночь на 23 января. Бойца ГПСУ госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Солдат сам сообщил об инциденте, заявив, что нуждается в медицинской помощи. Еще не установлено, что стало причиной ранения. Об этом сообщает местное издание molbuk.ua со ссылкой на спикера Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

Составом соседнего пограничного наряда была оказана первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован, — отметил представитель Пограничной службы.



По информации медиков, раненый находится в тяжелом состоянии. При этом пострадавший вменяем. О ранении бойца ГПСУ уже сообщили правоохранителям. Также проводится служебное расследование.

Напомним, 18 июля в Сумской области напали на двух военнослужащих Госпогранслужбы. По информации СМИ, нападавшими на пограничников могли быть сотрудники СБУ.