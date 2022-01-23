На Буковині стріляли у прикордонника. Фото: ДПСУ

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Військовослужбовець Державної прикордонної служби дістав вогнепальне поранення у груди в Чернівецькій області.

Інцидент трапився у ніч на 23 січня. Бійця ДПСУ госпіталізували до лікарні у тяжкому стані. Солдат сам повідомив про інцидент, заявивши, що потребує медичної допомоги. Ще не встановлено, що стало причиною поранення. Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua із посиланням на спікера Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка.

Складом сусіднього прикордонного наряду було надано первинну медичну допомогу. Згодом прикордонник був госпіталізований, — зазначив представник Прикордонної служби.



За інформацією медиків, поранений перебуває у важкому стані. При цьому потерпілий притомний. Про поранення бійця ДПСУ вже повідомили правоохоронцям. Також проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, 18 липня у Сумській області напали на двох військовослужбовців Держприкордонслужби. За інформацією ЗМІ, нападниками на прикордонників могли бути співробітники СБУ.