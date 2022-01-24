На эвакуацию дипломатов США из Киева отреагировали в Евросоюзе и МИД

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Евросоюз, в отличие от США, пока не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

Об этом 23 января заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он также заявил, что Евросоюз ожидает объяснений от США по поводу эвакуации своих граждан из Украины.

Госсекретарь Блинкен объяснит причины этого объявления. Не следует драматизировать ситуацию. Мы не собираемся делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-либо конкретных причин. Пока идут переговоры с Россией, я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину, — заявил Боррель.

Ранее государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих США из Украины и отдал приказ выехать членам семей американских госслужащих из посольства в Киеве.

Кроме того, Госдеп США рекомендовал американцам отказаться от посещения России из-за напряженности, которая сохраняется на границе с Украиной.

При этом посольство США продолжит работу в Киеве.

Почему мы приняли решение именно сейчас? Верим ли мы, что российское вторжение неизбежно? Как сказал президент Байден, военные действия России могут начаться в любой момент, — пояснили в ведомстве.

В Госдепе отмечают, что соответствующее решение было принято из-за напряжения военной эскалации со стороны РФ, но Посольство США в Украине продолжает работать, а временно поверенная в делах США Кристина Квин остается в Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению решение Государственного департамента США.

Киев уважает право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, но считает такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности.

МИД также напомнил, что решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины.