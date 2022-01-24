На евакуацію дипломатів США з Києва відреагували в Євросоюзі та МЗС

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Євросоюз, на відміну від США, поки що не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України.

Про це 23 січня заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він також заявив, що Євросоюз очікує на пояснення від США з приводу евакуації своїх громадян з України.

Держсекретар Блінкен пояснить нам причини цього оголошення. Не варто драматизувати ситуацію. Ми не збираємося робити те саме, що США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Поки йдуть переговори з Росією, я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну, — заявив Боррель.

Раніше державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США з України та наказав виїхати членам сімей американських держслужбовців із посольства у Києві.

Крім того, Держдеп США рекомендував американцям відмовитися від відвідування Росії через напруженість, що зберігається на кордоні з Україною.

При цьому посольство США продовжить роботу в Києві. Чому ми ухвалили це рішення саме зараз? Чи віримо ми, що російське вторгнення неминуче? Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть розпочатися будь-якої миті, — пояснили у відомстві.