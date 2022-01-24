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На евакуацію дипломатів США з Києва відреагували в Євросоюзі та МЗС
На евакуацію дипломатів США з Києва відреагували в Євросоюзі та МЗСhttps://racurs.ua/ua/n166083-na-evakuaciu-dyplomativ-ssha-z-kyieva-vidreaguvaly-v-ievrosouzi-ta-mzs.htmlРакурс
Євросоюз, на відміну від США, поки що не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України.
Про це 23 січня заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Він також заявив, що Євросоюз очікує на пояснення від США з приводу евакуації своїх громадян з України.
Держсекретар Блінкен пояснить нам причини цього оголошення. Не варто драматизувати ситуацію. Ми не збираємося робити те саме, що США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин. Поки йдуть переговори з Росією, я не думаю, що ми маємо причини залишати Україну, — заявив Боррель.
Раніше державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців США з України та наказав виїхати членам сімей американських держслужбовців із посольства у Києві.
Крім того, Держдеп США рекомендував американцям відмовитися від відвідування Росії через напруженість, що зберігається на кордоні з Україною.
При цьому посольство США продовжить роботу в Києві.
Чому ми ухвалили це рішення саме зараз? Чи віримо ми, що російське вторгнення неминуче? Як сказав президент Байден, військові дії Росії можуть розпочатися будь-якої миті, — пояснили у відомстві.
У Держдепі наголошують, що відповідне рішення було ухвалено через напруження військової ескалації з боку РФ, але Посольство США в Україні продовжує працювати, а тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін залишається в Україні.
У Міністерстві закордонних справ України взяли до відома рішення Державного департаменту США.
Київ поважає право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, але «вважає такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги».
МЗС також нагадало, що рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.
Закликаємо спокійно ставитися до рекомендацій громадянам США реєструвати плани своїх подорожей на сайті Держдепу. Українцям, які виїздять за кордон, МЗС України також рекомендує реєструватися в аналогічній системі «ДРУГ». Це нормальна міжнародна практика підтримки консульського зв’язку зі своїми громадянами.
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