Дату можливого нападу Росії назвав командувач ООС

Олександр Павлюк, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n166082-datu-mojlyvogo-napadu-rosiyi-nazvav-komanduvach-oos.html

Ракурс

У Китаї, на підтримку якого розраховує президент країни-агресора Володимир Путін, 20 лютого завершаться зимові Олімпійські ігри. Також цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України.

Тож 20 лютого хвилює командування українських військ як дата, пов’язана з можливим повномасштабним нападом РФ на Україну. Командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Олександр Павлюк повідомив про це в інтерв’ю виданню The Sunday Times.

Це дата, яка нас хвилює, — наголосив Павлюк.

Він зазначив, що РФ розгорнула 54 бойові тактичні групи, зокрема 36 балістичних ракет середньої дальності «Іскандер», деякі з яких розташовані на відстані досяжності Києва.

Павлюк, спираючись на дні розвідки, спрогнозував, як може виглядати наступ: Росія може атакувати з кількох напрямків і захопити вісім ключових регіонів на сході країни, включно з містами Дніпро, Одеса та Харків.

Якщо нашій розвідці вдасться передбачити напрямок головного російського удару, то після перших великих втрат вони далі не підуть, — зазначив він. — Путін усвідомлює, що після великих втрат його армія може зупинитися сама.

Павлюк не впевнений, що міжнародні партнери зможуть вплинути на наміри країни-агресора.

Ніхто насправді не розуміє, що вторгнення буде кінцем цінностей і способу існування Європейського Союзу. Це буде кінцем європейського проєкту. Якщо Росія отримає країну з потенціалом України, то вона не зупиниться. Наступними будуть країни Балтії, — наголосив він.



Водночас командувач ООС переконаний, що Україна поверне собі контроль над тимчасово окупованими територіями.

Джерело: The Sunday Times