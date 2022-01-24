За Путіна заступився прем'єр Баварії, у Києві відповіли

https://racurs.ua/ua/n166081-za-putina-zastupyvsya-prezydent-bavariyi-u-kyievi-vidpovily.html

Ракурс

Заяви про необхідність шукати компроміси з Росією та недоцільність прийняття України до НАТО звучать із Німеччини чи не щодня.

У суботу, 22 січня, прогримів скандал щодо висловлювань голови ВМС Німеччини про «втрачений для України Крим» та про «повагу до Путіна» (після чого голова ВМС звільнився). 23 січня на цю тему висловився один із самих найвпливовіших німецьких політиків, один з лідерів ХДС-ХСС, прем'єр Баварії Маркус Зьодер.

В інтерв’ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung він виступив проти антиросійських санкцій.

З одного боку, ці санкції вже давно малоефективні, а з іншого боку, вони часто не менше шкодять нам. Наприклад, відключення Росії від фінансової системи SWIFT. Закриття газогону «Північний потік-2» або навіть припинення всіх поставок газу з Росії загалом торкнулося б і нашої країни. Навіть у розпал холодної війни енергетичний зв’язок між Радянським Союзом і Німеччиною не викликав сумнівів, — заявив Зедер.

Крім того, він виступив проти вступу України до НАТО найближчим часом.

На мою думку, розширення НАТО на схід із включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному, — заявив прем'єр Баварії.

Зедер вважає, що Росія — не ворог Європи, тому необхідно підтримувати зв’язок із Москвою.

Росія є і залишиться великою державою. Ми міцно закріплені на Заході, але ми маємо підтримувати зв’язок із Москвою, навіть якщо це завжди виклик, — сказав Зедер.

На цю заяву оперативно відреагувало МЗС України. Київ вважає, що слова прем'єра Баварії «завдають шкоду двостороннім відносинам і підривають міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи».

У коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка щодо висловлювань прем‘єр-міністра Баварії йдеться про розчарування і руйнування єдності у стримуванні Росії. Київ упевнений, що підігрувати РФ — це підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи загалом.

Пан Зьодер наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, однак газ та прибутки компаній не можуть бути важливішими за мир та життя людей. Що стосується тези глави баварського уряду про те, що Росія — це «складний партнер, але не ворог Європи», то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів в самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства, — йдеться у коментарі МЗС.



Нагадаємо, що командувач Військово-морських сил Німеччини віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу, викликаного його заявами про український Крим. МЗС України викликало німецького посла з приводу заяв екс--глави ВМС та оприлюднило різку заяву.

Джерела: Frankfurter Allgemeine Zeitung, МЗС