Повага Путіну, Крим не повернеться, Грузія поза НАТО - заяви глави ВМС ФРН

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Німеччина вкотре висловила свою окрему позицію щодо Росії та її ймовірної агресії.

Голова ВМС Німеччини, віце-адмірал Кай-Ахім Шенбах сумнівається, що Україні вдасться повернути тимчасово окупований Крим.

Про це він сказав він на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара. Слова військового наводить «Дзеркало тижня».

Щодо того, що сталося в Україні: Кримський острів втрачений, він ніколи не повернеться. Це факт, — сказав Шенбах.

Адмірал повідомив, що для вступу України в НАТО необхідно відповідати усім вимогам Альянсу, а «наразі це неможливо через окупацію».

Принаймні окупований Донбас російською армією або тими, кого вони називають ополченцями, — сказав віце-адмірал.

Шенбах виклав і свою позицію щодо Грузії. Її членство в Альянсі він вважає нерозумним, хоча ця країна й відповідає всім критеріям.

Це не те саме, що з балтійськими державами, тому що вони були суверенними країнами до того, як Росія відступила від них, — сказав глава ВМС.

Шенбах вважає, що в НАТО не повинні давати Росії право голосу, оскільки мета Путіна — не «маленька смужка української землі», а розкол Євросоюзу та відновлення поваги. Німецький військовий вважає, щ президент РФ цього, «ймовірно, навіть заслуговує".

Росія стара країна, Росія важлива країна… Нам потрібна Росія. Це велика країна, але ця країна не є демократією на наш погляд. Звичайно, ми не можемо погодитися з тим, що робить Росія, і в Чечні, і в інших точках, ситуація в яких мала б бути вирішена. І так, це також стосується того, що сталося в Україні. Кримський півострів втрачений. Він ніколи не повернеться. Це факт. І ми маємо зрозуміти, що політичні питання — це фактичні питання, — сказав голова ВМС Німеччини.