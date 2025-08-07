ЗРК Patriot на службі в ЗСУ. Фото:

Російські військові пошкодили радар українського комплексу Patriot.

Кілька місяців тому «серйозного ушкодження» зазнала радіолокаційну станцію ЗРК «Петріот». Її доправили до Німеччини, де промислові виробники заявили, що радар повністю знищено, а для його заміни на новий потрібно кілька років. Про це німецький генерал-майор Майк Келлер, який координує військову підтримку України з боку НАТО, розповів в інтерв’ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Після цього, за словами генерала, вони звернулися до представників місії НАТО у Вісбадені, яка не лише координує допомогу Україні, але й надає зброю й ремонтує її. Фахівці Військово-повітряних сил Німеччини (Люфтваффе) працювали 16 годин в день, шість днів на тиждень і зуміли відновити працездатність радара.

У липні РЛС до «Петріота» була передана Україні і минулого з допомогою цього радара Повітряні сили ЗСУ влучили в російську ціль.

Нагадаємо, 1 серпня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з Сполученими Штатами Америки про те, що Німеччина буде першою у черзі на отримання нових систем замість переданих.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung