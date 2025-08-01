Протиракетні комплекси Patriot. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208241-nimechchyna-anonsuvala-vidpravku-ukrayini-dvoh-system-patriot.html

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Німеччина анонсувала посилення української протиповітряної оборони.

У п’ятницю, 1 серпня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, бо Берлін поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Німеччина буде першою у черзі на отримання нових систем замість переданих. Про це повідомило агентство Reuters.

Німеччина може спочатку надати Україні пускові установки, а потім додаткові компоненти системи Patriot, — заявив він.

Пускові установки надійдуть в Україну найближчими днями. На другому етапі протягом наступних «двох-трьох місяців» німці передадуть ЗСУ додаткові компоненти системи.

Натомість Німеччина стане першою країною, яка взамін отримає від США нові системи Patriot останнього покоління в прискореному темпі.

Нагадаємо, німецьке видання Spiegel інформувало, що обіцяні Києву зенітно-ракетні комплекси Patriot, про які говорив президент США Дональд Трамп, не надійдуть до України раніше весни 2026 року.