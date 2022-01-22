Зброя для України, гаубиця Д-30

https://racurs.ua/ua/n166025-zbroya-dlya-ukrayiny-frn-ne-dozvolyla-estoniyi-postachaty-gaubyci-kyievu.html

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Постачання зброї в Україну з Естонії заблокувала Німеччина. ФРН не дозволила експорт озброєння свого виробництва.

Проблема, що виникла, пов’язана з експортом гаубиці Д-30, що стріляє 122 мм снарядами приблизно на 20 км. Гаубиці, вироблені у Радянському Союзі, дислокувалися у колишній Східній Німеччині. Після об'єднання Німеччини Берлін експортував зброю до Фінляндії, яка потім передала її до Естонії у 2009 році.

Німецькі офіційні особи заявили, що така ситуація є результатом давньої політики щодо експорту зброї до напружених регіонів.

Естонія все ж продовжує наполягати на передачі артилерії Києву, повідомив представник німецького уряду The Wall Street Journal (WSJ).

Принцип, що регулює експорт зброї, завжди той самий — незалежно від того, чи вона надходить безпосередньо з Німеччини або з третіх країн, — і на даному етапі дозволу не видавалося, — йдеться у заяві представника.

Радник міністра оборони Естонії Крісто Енн Вага сподівається, що Таллін все ж таки отримає дозвіл, оскільки Естонія має намір допомогти Україні.

Естонія має намір відправити в Україну десятки протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin та 122-міліметрових гаубиць.

У відповідь на посилений військовий тиск Росії на Україну та її кордони країни Балтії вирішили надати українській армії протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin. Відповідна інформація вже з’явилася на сайтах міністерств оборони Латвії, Литви та Естонії.