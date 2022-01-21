Канада виділила Україні 100 млн дол. Фото: AFP/Dave Chan

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Канада запропонувала Україні позику на суму до 120 млн канадських дол. (95,6 млн дол. США).

Позика в цій сумі допоможе підтримати українську економіку. Крім того, в Оттаві шукають інші способи підтримати Київ на тлі поглиблення кризи з Російською Федерацією. Про це 21 січня заявив прем'єр-міністр Канади Джастіна Трюдо, пише Reuters.

Будь-яке переміщення російських військ в Україну буде абсолютно неприйнятно і зустрінеться з чіткою відповіддю міжнародного співтовариства, — наголосив прем'єр.

Глава уряду Канади при цьому обійшов стороною питання про те, чи надасть Канада зброю Україні.

Також Оттава запропонувала надати грант на технічну допомогу в розмірі до 6 млн дол. для підтримки реалізації кредиту. Можливі умови кредиту та терміни його реалізації вже обговорюють представники України та Канади.

У відповідь на посилений військовий тиск Росії на Україну та її кордони країни Балтії вирішили надати українській армії протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin. Відповідна інформація вже з’явилася на сайті Міністерств оборони Латвії, Литви та Естонії.

Естонія надасть протитанкові ракети Javelin, а Латвія та Литва нададуть зенітні ракети Stinger та супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України, — йдеться у заяві оборонних відомств.



Нагадаємо, 26 січня у Міністерстві оборони Чехії заявили, що готове надати Україні артилерійські снаряди у випадку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Джерело: Reuters