Канада выделила Украине 100 млн долл. Фото: AFP/Dave Chan

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Канада предложила Украине заем на сумму до 120 млн канадских долл. (95,6 млн долл. США).

Заем в этой сумме поможет поддержать украинскую экономику. Кроме того, в Оттаве ищут другие способы поддержать Киев на фоне углубления кризиса с Российской Федерацией. Об этом 21 января заявил премьер-министр Канады Джастина Трюдо, пишет Reuters.

Любое перемещение российских войск в Украину будет абсолютно неприемлемо и встретится с четким ответом международного сообщества, — подчеркнул премьер.

Глава правительства Канады при этом обошел стороной вопрос о том, предоставит ли Канада оружие Украине.

Также Оттава предложила предоставить грант на техническую помощь в размере до 6 млн долл. для поддержки реализации кредита. Возможны условия кредита и сроки его реализации уже обсуждают представители Украины и Канады.

В ответ на усиленное военное давление России на Украину и ее границы страны Балтии решили предоставить украинской армии противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin. Соответствующая информация уже появилась на сайте министерств обороны Латвии, Литвы и Эстонии.

Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, а Латвия и Литва предоставят зенитные ракеты Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления оборонного военного потенциала Украины, — говорится в заявлении оборонных ведомств.



Напомним, 26 января в Министерстве обороны Чехии заявили, что готово предоставить Украине артиллерийские снаряды в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Источник: Reuters