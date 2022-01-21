В зону отчуждения переселились большие подорлики. Фото: bird-ukraine

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Чернобыльская зона отчуждения оказалась идеальным местом для исчезающего вида птиц.

В зону отчуждения переселились крупные подорлики, поскольку на экосистемах края положительно сказалось отсутствие людей. Для птиц местность стала такой благоприятной, что их численность впоследствии увеличилась. К таким выводам пришли авторы совместного исследования Национальной академии наук Беларуси и организации British Trust for Ornithology. Об этом сообщает Newsweek.

Ученые установили, что за последние два десятилетия в Чернобыльской зоне отчуждения появились места обитания с высокой влажностью, которые любят хищные птицы. Площадь болотно-водных угодий в регионе увеличилась на 680%, а площадь лесов — на 14%. Исследователи обнаружили 13 гнездящихся пар больших подорликов в 2019 году. При этом в Европе этот вид оказался под угрозой вымирания — осталось всего 4 тыс. 500 гнездовых пар.

По словам представителя British Trust for Ornithology, ситуация с восстановлением популяции этого вида птиц демонстрирует естественное возрождение экосистемы после интенсивной эксплуатации человеком. Причем изменения в окружающей среде произошли без человеческого вмешательства.

Напомним, ученые установили, что изменения климата необычным образом повлияли на амазонских птиц. Орнитологи выяснили, что за 40 лет 77 видов птиц уменьшили массу тела в ответ на потепление и осушение климата. Кроме того, многие представители вида также увеличили длину крыльев.

Источник: Newsweek