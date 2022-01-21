Первой жертвой Революции достоинства был не Сергей Нигоян. Фото: theukrainians.org

https://racurs.ua/n166014-pervoy-jertvoy-revolucii-dostoinstva-byl-ne-sergey-nigoyan-gbr.html

Ракурс

Первым убитым активистом во время Революции достоинства был не Сергей Нигоян, как считали ранее.

Первым убили активиста Юрия Вербицкого. Об этом 21 января сообщил заместитель руководителя управления по делам Майдана Государственного бюро расследований Артем Яблонский во время пресс-конференции «8 годовщина убийства первых героев Небесной сотни и фактическое начало российской агрессии».

Кто является первым убитым? Это — Юрий Вербицкий или Сергей Нигоян? Но по последним данным, это Юрий Вербицкий, — отметил он.

По словам представителя ГБР, следователи полностью раскрыли убийство Вербицкого. К ответственности за преступление привлекли 19 человек. Правоохранители установили обстоятельства похищения, пытки, причинение тяжких телесных повреждений. Вербицкого покинули в Бориспольском районе, где он и умер от пыток.

Яблонский уточнил, что привлекли к уголовной ответственности титушек и двух сотрудников милиции — следователя и оперуполномоченного, которые организовывали незаконные следственно-розыскные действия. Одного из титушек приговорили к девяти годам тюрьмы. Еще восемь человек находятся в розыске, потому что находятся на оккупированных территориях или в России. Сейчас следствие инициирует вопрос относительно их заочного осуждения.

Представитель ГБР также прокомментировал нераскрытые убийства Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Отметил, что следователи установили каждое из подразделений внутренних войск, а также «беркутовцев», которые находились в непосредственной близости и могли быть причастны к убийствам.

Как известно, Юрий Вербицкий — активист Революции достоинства, который был похищен вместе с народным депутатом восьмого созыва Игорем Луценко 21 января 2014 года. Мужчина умер после пыток.

Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года от ранения свинцовой картечью во время событий возле стадиона «Динамо» на улице Грушевского. Участника Революции достоинства застрелили около 6.00. В это время между бойцами «Беркута» и митингующими продолжалось перемирие.

Напомним, в ноябре 2021 года Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и девяти высокопоставленных чиновников, которые 18−20 февраля 2014 года организовали расстрел митингующих в столице.

Источник: «Укринформ»