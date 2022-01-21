Погода в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n166013-meteli-sneg-i-shkvaly-pogoda-v-ukraine-na-22-yanvarya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 января будет со снегом — кратковременные осадки обещают в западных, северных и Винницкой областях.

Ветер ожидается западный и северо-западный со скоростью 7−12 м/с. Столбики термометров ночью покажут 2−7° мороза, а в восточных, Запорожской и Закарпатской областях 5−10° ниже нуля. Днем температура воздуха следующая — от 4° мороза до 1° тепла. В Карпатах прогнозируют снег, метели и порывы ветра 15−20 м/с. Температура ночью и днем 9−14° мороза. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Киеве 22 января будет облачной и со снегом. Столбики термометров ночью покажут 2−5° мороза, а днем температура воздуха ожидается 1−4° ниже нуля по Цельсию. Скорость ветра прогнозируют 2−11 м/с.

Погода в Харькове в завтрашний выходной будет снежной, обещают облачность с прояснениями. Ночью температуру воздуха прогнозируют 6−12° мороза, а днем температура воздуха ожидается 3−7° ниже нуля. Ветер прогнозируют со скоростью 2−8 м/с.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет солнечной, без существенных осадков. Столбики термометров ночью покажут 3° мороза, а днем обещают от 1° мороза до 2° с отметкой плюс. Ветер прогнозируют со скоростью 2−9 м/с.

Погода во Львове 22 января будет облачной с мокрым снегом. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 4−5° мороза, а днем обещают 3−5° мороза. Ветер ожидается со скоростью 5−14 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 января прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 21 января в большинстве областей Украины ожидаются порывы ветра 15−20 м/с, а в Карпатах — метель. На дорогах прогнозировали гололедицу.