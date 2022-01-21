Игорь Терехов прокомментировал возможную оккупацию Харькова россиянами. Фото: Facebook/Игорь Терехов

https://racurs.ua/n166012-terehov-prokommentiroval-vozmojnuu-okkupaciu-harkova-rossiey.html

Ракурс

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной оккупации Россией Харькова прокомментировали городские власти.

Городской голова Харькова Игорь Терехов призвал жителей областного центра не паниковать на фоне заявления главы государства. Градоначальник отметил, что в городе будет спокойно, никто не позволит его захватить россиянам. Об этом Терехов 21 января заявил в комментарии «Общественного».

Хочу успокоить харьковчан, сказать, что пока я харьковский городской голова мы никому не дадим захватить Харьков — никакой России. Поэтому в Харькове все будет спокойно, четко, ничего здесь не будет. Мы прилагаем все усилия, и Харьков останется спокойным городом, пусть россияне не открывают рот, — отметил он.

Мэр отметил, что городские власти проводят ряд мероприятий для обеспечения безопасности в условиях возможной угрозы. Существует специальная дорожная карта. Терехов выразил уверенность, что Харьков остается спокойным, толерантным, мирным украинским городом.

Не будет никакой войны, — уверен мэр.

Напомним, 21 января президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Washington Post заявил, что Российская Федерация решит усиливать эскалацию на территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией. Глава государства предположил, что вторжение РФ в Украину может начаться с Харькова на основании «защиты» русскоязычного населения.

Источник: «Общественное»