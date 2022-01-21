Зеленский назвал город, где может начаться крупномасштабная война с РФ

https://racurs.ua/n165996-zelenskiy-rasskazal-s-chego-mojet-nachatsya-krupnomasshtabnaya-voyna-s-rf.html

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Вторжение России в Украину может начаться с Харькова на основании «защиты» русскоязычного населения.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это будет началом крупномасштабной войны. Об этом он заявил в интервью для The Washington Post.

По его словам, Россия решит усиливать эскалацию на территориях, где исторически проживают люди, которые имели родственные связи с Россией

России нужен повод: Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более млн жителей. Не будет просто оккупацией; это будет началом крупномасштабной войны, — заявил президент.

Он считает, что у президента РФ Владимира Путина есть шансы и возможность договориться о мирном урегулировании, сесть за стол переговоров и найти компромисс.

Напомним, ранее мы сообщали, что обоснование военного вторжения России в Украину инициировали российские партии.

Источник: The Washington Post