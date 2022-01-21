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https://racurs.ua/n165997-smertnost-u-poluchivshih-buster-mnogokratno-nije-chem-u-dvajdy-privityh-immunolog.html

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Введение бустерной дозы вакцины от коронавируса увеличивает эффективность вакцинального цикла как против заболевания, так и против летального исхода. Об этом написал харьковский иммунолог Андрей Волянский в Facebook на основании британского отчета, в котором были выделены случаи инфицирования, госпитализации и смертей среди людей, получивших третью дозу.

Частота летальных исходов у вакцинированных тремя дозами многократно ниже, чем у дважды привитых. В первую очередь это относится к пожилым. Для людей младше 50 лет разница в летальности между привитыми двумя и тремя дозами невысока. Вывод, прямо касающийся Украины, прежний — нужно вакцинировать уязвимых, так как непривитые люди старших возрастных групп умирают гораздо чаще, — отметил Волянский.

Он посетовал, что пожилые украинцы не верят в эффективность вакцинации, не прививаются и массово умирают.

82,6% из 100 тыс., умерших в связи с COVID в Украине, были старше 60 лет. Реально добавленных летальных исходов в почти два раза больше (около 180−190 тыс), — отметил иммунолог.

По его словами, введение бустерной дозы незначительно увеличивает эффективность вакцинального цикла как против заболевания, так и против летального исхода.