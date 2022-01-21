https://racurs.ua/n165995-rf-napravili-dva-diviziona-zenitok-s-400-v-belarus.html

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Агрессия России на границах с Украиной становится все более вероятной — в Беларусь с Дальнего Востока направили два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Минобороны России утверждает, что они будут участвовать в учениях «Союзная решительность— 2022». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С-400 перебрасывают по железной дороге из Хабаровского края. В Беларусь техника должна прибыть 9 февраля. Она будет привлечена к отработке «отражения внешней агрессии» и «охране границы в воздушном пространстве».

Напомним, ранее мы сообщали, что вторжение России на территорию Украины до сих пор остается возможным. Международное новостное агентство Reuters обнародовало снимки со спутников, запечатлевших военную технику России на нескольких полигонах вблизи Украины.