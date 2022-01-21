https://racurs.ua/ua/n165995-rf-napravyly-dva-dyviziony-zenitok-s-400-u-bilorus.html

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Агресія Росії на кордонах з Україною стає дедалі ймовірнішою — у Білорусь із Далекого Сходу направили два дивізіони зенітних ракетних систем С-400 «Тріумф».

Міноборони Росії стверджує, що вони братимуть участь у навчаннях «Союзна рішучість — 2022». Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

С-400 перекидають залізницею із Хабаровського краю. У Білорусь техніка має прибути до 9 лютого. Вона буде залучена до відпрацювання «відбиття зовнішньої агресії» і «охороні кордону в повітряному просторі».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вторгнення РФ на територію України досі залишається можливим. Міжнародна новинна агенція Reuters оприлюднила знімки зі супутників, які зафільмували військову техніку РФ на кількох полігонах поблизу України.