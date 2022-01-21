Арешт майна Порошенка оскаржили адвокати

https://racurs.ua/ua/n165994-aresht-mayna-poroshenka-oskarjyly-advokaty.html

Ракурс

Арешт майна Петра Порошенка, колишнього президента України, оскаржили його адвокати. Захисники нардепа подали скаргу на рішення Печерського районного суду Києва про арешт майна у справі щодо постачання вугілля з окупованих території Донецької і Луганської областей.

Рішення про арешт майна оскаржене не тільки нами як представниками Порошенка, але і тими юридичними особами, на майно яких незаконно було накладено арешт, — повідомив під час прес-конференції 21 січня адвокат Ігор Головань, пише «Укрінформ».



Захисник додав, що судове засідання, на якому розглянуть скаргу захисту, призначене на 3 лютого.

Нагадаємо, 6 січня Печерський райсуд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про арешт майна Порошенка у справі щодо постачання вугілля з ОРДЛО. Зокрема, арешт накладено на об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше майно, яке належить Порошенку на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.