ДБР не вірить Порошенку і готує апеляцію

Петро Порошенко, фото: «Телебачення Торонто»

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Державне бюро розслідувань (ДБР) прокоментувало рішення Печерського райсуду Києва, котрий сьогодні, 19 січня, обрав п’ятому президенту України Петру Порошенку особисте зобов’язання як запобіжний захід у справі про державну зраду.

У відомстві розцінюють обрання запобіжного заходу Порошенку як констатацію законності та обґрунтованості оголошеної йому підозри в інкримінованих правопорушеннях. Про це йдеться в заяві, опублікованій прес-службою ДБР.

Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п’ятому президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження, — наголошують у ДБР.

Нагадаємо, суд також зобов’язав Порошенка здати закордонні паспорти та заборонив без дозволу виїжджати за межі Києва та області. Водночас обвинувачення просило для політика два місяці арешту з альтернативою — заставою в 1 млрд грн.