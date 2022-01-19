ГБР не верит Порошенко и готовит апелляцию

Петр Порошенко, фото: «Телебачення Торонто»

https://racurs.ua/n165929-gbr-ne-verit-poroshenko-i-gotovit-apellyaciu.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) прокомментировало решение Печерского райсуда Киева, который сегодня, 19 января, избрал пятому президенту Украины Петру Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о государственной измене.

В ведомстве расценивают избрание меры пресечения Порошенко как констатацию законности и обоснованности объявленного ему подозрения в инкриминируемых правонарушениях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ГБР.

Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования, — подчеркивают в ГБР.

Напомним, суд также обязал Порошенко сдать загранпаспорта и запретил без разрешения выезжать за пределы Киева и области. В то же время, обвинение просило для политика два месяца ареста с альтернативой — залогом в 1 млрд грн.