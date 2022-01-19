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Ракурс
Петр Порошенко, фото: «Телебачення Торонто»

ГБР не верит Порошенко и готовит апелляцию

19 янв 2022, 17:42
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Государственное бюро расследований (ГБР) прокомментировало решение Печерского райсуда Киева, который сегодня, 19 января, избрал пятому президенту Украины Петру Порошенко личное обязательство как меру пресечения по делу о государственной измене.

В ведомстве расценивают избрание меры пресечения Порошенко как констатацию законности и обоснованности объявленного ему подозрения в инкриминируемых правонарушениях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ГБР.


Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, что не обеспечит должного поведения подозреваемого Петра Порошенко, а потому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования, — подчеркивают в ГБР.

Напомним, суд также обязал Порошенко сдать загранпаспорта и запретил без разрешения выезжать за пределы Киева и области. В то же время, обвинение просило для политика два месяца ареста с альтернативой — залогом в 1 млрд грн.

Источник: Ракурс


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