Подошел к офису и понял, что не хочу заходить в ОП — Арестович об отставке

https://racurs.ua/n165928-podoshel-k-ofisu-i-ponyal-chto-ne-hochu-zahodit-v-op-arestovich-ob-otstavke.html

Ракурс

Алексей Арестович, советник главы Офиса президента и спикер трехсторонней контактной группы, объяснил причины своего увольнения.

Он идет с Банковой, поскольку уверен, что ему с действующей властью «не по дороге». Арестович кратко объяснил мотивы своего шага на странице в Фейсбук.

Знаете, я не собирался увольняться. В понедельник я приехал на работу как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочу переступать его порог. Потому что я способен простить многое, включая личную подлость по отношению ко мне (это политика, все мы Макиавелли, цинизм, холодный расчет и т.д.). Но слабости я простить не могу, — написал экс-советник Ермака.

При этом Арестович сослался на слабость власти в «сценарии шоу в Жулянах», который «закрепил слабость как главный органический признак украинского государства». Очевидно, что речь идет о прилете 17 января Петра Порошенко в Украину на суд.

Арестович раскритиковал власть, потому что «силовики получают меньше, чем уборщицы».

Он написал, что у государства, в котором погибшему военному или полицейскому не присваивается следующее военное или специальное звание, и не назначают пожизненную пенсию семье, нет будущего.

На момент написания новости официально увольнение Арестовича в ОП не подтверждали.

Кто такой Арестович

Большую часть своей взрослой жизни Арестович был второстепенным актером, кое-где снимавшимся в эпизодических ролях в сериалах.

Довольно долго величайшим достижением уроженца Грузии были роли в сериале «Возвращение Мухтара-3» и «Возвращение Мухтара-7», при чем там он сыграл двух разных людей.

В свободное от работы время Алексей Арестович вертелся среди околополитической тусовки — был среди адептов Дмитрия Корчинского, ездил в Россию на конвенты евразийцев-дугинцев. Именно поэтому в адрес Арестовича раздаются обвинения в принадлежности к спецслужбам, правда, подтверждений они пока не находят.

Звездное время Арестовича пришлось на Революцию достоинства. Тогда люди из-за недоверия к традиционным СМИ обратились в соцсети, в первую очередь — в Фейсбук. Так Арестович влился в когорту «экспертных экспертов». После победы Революции достоинства многие из них сделали карьеру и пересели с диванов в кресла депутатов или пополнили ряды чиновничества.

Арестович не сумел монетизировать свою популярность в соцсетях и она понемногу сошла на нет. После 2014 года Арестович вспомнил, что военный по образованию, ездил на фронт и пытался создать волонтерскую сеть, потом еще немного побывал военным экспертом и специалистом по всем вопросам, а затем на некоторое время исчез с радаров.

В 2018 году он пошел воевать на Донбасс — участвовал в боях с россиянами и их прокси, за что получил военные награды.

Осенью 2020 года глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назначил Арестовича своим советником и сделал спикером.

1 декабря 2020 года глава офиса президента Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны.