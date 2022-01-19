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Министры получили бустерную дозу вакцины, фото: Денис Шмыгаль

Министры Шмыгаля показали бицепсы — в Кабмин пришли медсестры (ФОТО)

19 янв 2022, 17:13
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Члены Кабинета Министров Украины сегодня, 19 января, получили бустерные дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вместе с министрами получили бустерную прививку от COVID-19, — отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что по его инициативе в здании правительства сегодня работает мобильная бригада Министерства здравоохранения, поэтому получить вакцину могут все работники Кабмина.

Призываем вакцинироваться всех украинцев, а прошедших полный курс прививки более шести месяцев назад — получить бустерную дозу, чтобы дополнительно обезопасить себя от нового штамма «Омикрон», — подчеркнул премьер.


Министры получили бустерную дозу вакцины, фото: Денис Шмыгаль

Напомним, уже в восьми областях Украины выявили случаи инфицирования штаммом «Омикрон».

Источник: Ракурс


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