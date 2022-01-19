Ракурсhttps://racurs.ua/
Министры получили бустерную дозу вакцины, фото: Денис Шмыгаль
Министры Шмыгаля показали бицепсы — в Кабмин пришли медсестры (ФОТО)https://racurs.ua/n165927-ministry-shmygalya-pokazali-bicepsy-v-kabmin-prishli-medsestry-foto.htmlРакурс
Члены Кабинета Министров Украины сегодня, 19 января, получили бустерные дозы вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вместе с министрами получили бустерную прививку от COVID-19, — отметил Шмыгаль.
Премьер отметил, что по его инициативе в здании правительства сегодня работает мобильная бригада Министерства здравоохранения, поэтому получить вакцину могут все работники Кабмина.
Призываем вакцинироваться всех украинцев, а прошедших полный курс прививки более шести месяцев назад — получить бустерную дозу, чтобы дополнительно обезопасить себя от нового штамма «Омикрон», — подчеркнул премьер.
Напомним, уже в восьми областях Украины выявили случаи инфицирования штаммом «Омикрон».
.