Міністри отримали бустерну дозу вакцини, фото: Денис Шмигаль

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Ракурс

Члени Кабінету міністрів України сьогодні, 19 січня, отримали бустерні дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Разом із міністрами отримали бустерне щеплення від COVID-19, — зазначив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за його ініціативи в будівлі уряду сьогодні працює мобільна бригада Міністерства охорони здоров’я, тож отримати вакцину можуть усі працівники Кабміну.

Закликаємо вакцинуватись усіх українців, а тих, хто пройшов повний курс щеплення понад шість місяців тому, — отримати бустерну дозу, щоб додатково убезпечити себе від нового штаму «Омікрон», — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, вже у восьми областях України виявили випадки інфікування штамом «Омікрон».