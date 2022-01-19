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Ракурс
Міністри отримали бустерну дозу вакцини, фото: Денис Шмигаль

Міністри Шмигаля показали біцепси — в Кабмін прийшли медсестри (ФОТО)

19 січ 2022, 17:13
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Члени Кабінету міністрів України сьогодні, 19 січня, отримали бустерні дози вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Разом із міністрами отримали бустерне щеплення від COVID-19, — зазначив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що за його ініціативи в будівлі уряду сьогодні працює мобільна бригада Міністерства охорони здоров’я, тож отримати вакцину можуть усі працівники Кабміну.

Закликаємо вакцинуватись усіх українців, а тих, хто пройшов повний курс щеплення понад шість місяців тому, — отримати бустерну дозу, щоб додатково убезпечити себе від нового штаму «Омікрон», — наголосив прем'єр.


Міністри отримали бустерну дозу вакцини, фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, вже у восьми областях України виявили випадки інфікування штамом «Омікрон».

Джерело: Ракурс


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