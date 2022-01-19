Росія відкоригувала ультиматум Європі щодо НАТО. Фото: ЄП

https://racurs.ua/ua/n165926-rosiya-vidkoryguvala-ultymatum-ievropi.html

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Російська Федерація змінила рівень вимог щодо нерозширення НАТО.

Москва готова розглянути або відкликання формули бухарестського саміту, за якою Україна і Грузія стануть членами НАТО, або зобов’язання Сполучених Штатів Америки ніколи не голосувати за вступ України та інших країн до Північноатлантичного альянсу. Про це на майданчику дискусійного клубу «Валдай» заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє ТАСС.

Ця відома формула Бухарестського саміту 2008 року, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, це має бути виключена, це має бути замінено розумінням, що цього не станеться ніколи. Або як альтернатива, якщо США візьмуть на себе односторонні зобов’язання в юридично зобов’язувальній формі, що вони ніколи не голосуватимуть за вступ України та інших країн до НАТО, ми готові розглянути цю опцію, — зазначив представник країни-агресора.

Дипломат заявив, що РФ поставить США перед вибором — європейська безпека, чи «якісь самі по собі ущербні ідеї, що призвели до нинішньої кризи». За його словами, Москва зробить усе можливе, щоб припинити продовження інтеграції України в Північноатлантичному альянсі.

Рябков наголосив, що у Кремлі бояться того, що Україна може приєднатися до НАТО навіть без набуття формального статусу члена організації. Каже, що це стосується інтересів безпеки Росії.

Ми зробимо все можливе для того, щоб звернути цю ситуацію назад, ребалансувати цю ситуацію з дипломатичних каналів. І проєкти документів, які були запропоновані США, — це саме той шлях, яким треба піти для дипломатичного рішення, — сказав Рябков.



Нагадаємо, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив сміливу заяву. Він заявив, що Росія спостерігає «вторгнення» НАТО в Україну, оскільки Альянс нібито має в Україні свою інфраструктуру, інструкторів, запаси озброєння і навчає українських військових.

Джерело: ТАСС