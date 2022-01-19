Россия откорректировала ультиматум Европе по НАТО. Фото: ЕП

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Российская Федерация изменила уровень требований по нерасширению НАТО.

Москва готова рассмотреть либо отзыв формулы Бухарестского саммита, по которой Украина и Грузия станут членами НАТО, либо обязательство Соединенных Штатов Америки никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в Североатлантический альянс. Об этом на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Эта известная формула Бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО, это должно быть исключено, это должно быть заменено пониманием, что этого не произойдет никогда. Или как альтернатива, если США возьмут на себя односторонние обязательства в юридически обязывающей форме, что они никогда не будут голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию, — отметил представитель страны-агрессора.

Дипломат заявил, что РФ поставит США перед выбором — европейская безопасность, или «какие-то сами по себе ущербные идеи, приведшие к нынешнему кризису». По его словам, Москва сделает все возможное, чтобы прекратить продолжение интеграции Украины в Североатлантическом альянсе.

Рябков отметил, что в Кремле боятся того, что Украина может присоединиться к НАТО даже без получения формального статуса члена организации. Говорит, что это касается интересов безопасности России.

Мы сделаем все возможное для того, чтобы обратить эту ситуацию вспять, ребалансировать эту ситуацию с дипломатических каналов. И проекты документов, которые были предложены США, — это именно тот путь, которым нужно пойти для дипломатического решения, — сказал Рябков.



Напомним, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал смелое заявление. Он заявил, что Россия наблюдает «вторжение» НАТО в Украину, поскольку Альянс якобы имеет в Украине свою инфраструктуру, инструкторов, запасы вооружения и обучает украинских военных.

Источник: ТАСС