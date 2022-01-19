В Украине 20 января снова ухудшится погода

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Ракурс

Погода в Украине 20 января снова ухудшится.

Утром и днем в западных областях порывы ветра будут достигать 15−20 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Ночь в Украине пройдет без осадков. Днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях ожидается небольшой снег и мокрый снег, в Карпатах и Закарпатье — значительный снег и метели (I уровень опасности, желтый), на остальной территории — без осадков.

Погода в Киеве предполагает переменную облачность. Ночью без осадков, днем — небольшой мокрый снег. Столбики термометров ночью опустятся до −3…−5°, днем поднимутся до +1…+3°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове 20 января будет с переменной облачностью. Ночью — без осадков, днем — небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью составит −3…−5°, днем — 0…-2°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет ясной, без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −3…−5° ночью и +3…+5° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет без существенных осадков. Термометры ночью покажут −14…−16°, днем −3…−5°. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 января будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.