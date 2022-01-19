В Україні 20 січня знову погіршиться погода

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Ракурс

Погода в Україні 20 січня знову погіршиться.

Вранці та вдень у західних областях пориви вітру досягатимуть 15−20 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Ніч в Україні мине без опадів. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях очікується невеликий сніг та мокрий сніг, у Карпатах та на Закарпатті — значний сніг та хуртовини (I рівень небезпеки, жовтий), на решті території — без опадів.

Погода в Києві передбачає мінливу хмарність. Вночі без опадів, вдень — невеликий мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −3…−5°, вдень — піднімуться до +1…+3°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові 20 січня буде з мінливою хмарністю. Вночі — без опадів, вдень — невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі становитиме −3…−5°, вдень — 0…-2°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде ясною, без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −3…−5° вночі та +3…+5° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові буде з мінливою хмарністю без опадів. Термометри вночі покажуть −14…−16°, вдень — −3…−5°. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 січня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.