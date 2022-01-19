Спортсмен з Тонга Піта Тауфатофуа, фото: Getty Images

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Спортсмен з Тонга Піта Тауфатофуа вирішив допомогти постраждалим внаслідок виверження вулкана в Тихому океані.

Чоловік створив кампанію зі збору коштів на GoFundMe і зібрав понад 445 тис. дол. Ці гроші повинні перерахувати «тим, хто найбільше їх потребує". Також кошти направлять на ремонт інфраструктури та постраждалих шкіл й лікарень. Про це повідомляє CNN.

Як ми всі знаємо, велике цунамі, викликане виверженням вулкана, спустошило Тонгу. Ми потребуємо ваших пожертвувань, щоб допомогти острівному королівству. Ваша допомога і підтримка в цей важкий час дуже цінні, — написав спортсмен у зверненні.

За словами Тауфатофуа, його оселя також постраждала внаслідок цунамі, яке було спровоковане виверженням. Зазначив, що сторічний будинок пережив безліч циклонів, а тепер ще й цунамі. Додав, що досі не отримав новин про долю свого батька та членів сім’ї на острові Коту.

Як відомо, Піта Тауфатофуа виступав у 2016 році за олімпійську збірну Тонга з тхеквондо і к 2018 році за збірну з лижних перегонів. Спортсмен став відомим на увесь світ після того, як проніс прапор своєї країни на церемонії відкриття Олімпіади в Ріо-де-Жанейро. При цьому він крокував з оголеним торсом, обмазаним маслом.

Нагадаємо, вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай здійснив виверження 15 січня і його наслідки були відчутні по всій планеті. Стовп попелу та продуктів виверження піднявся на висоту понад 20 км, тобто в нижню стратосферу. А звук вибуху вулкану почули навіть в американській Алясці.

Джерело: CNN