Спортсмен из Тонга Пита Тауфатофуа, фото: Getty Images

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Ракурс

Спортсмен из Тонга Пита Тауфатофуа решил помочь пострадавшим в результате извержения вулкана в Тихом океане.

Мужчина создал кампанию по сбору средств на GoFundMe и собрал более 445 тыс. долл. Эти деньги должны перечислить «тем, кто больше всего в них нуждается». Также средства направят на ремонт инфраструктуры и пострадавших школ, больниц. Об этом сообщает CNN.

Как мы все знаем, большое цунами, вызванное извержением вулкана, опустошило Тонгу. Мы нуждаемся в ваших пожертвованиях, чтобы помочь островному королевству. Ваша помощь и поддержка в это трудное время очень ценны, — написал спортсмен в обращении.

По словам Тауфатофуа, его дом также пострадал в результате цунами, которое было вызвано извержением. Отметил, что столетний дом пережил множество циклонов, а теперь еще и цунами. Добавил, что до сих пор не получил новостей о судьбе своего отца и членов семьи на острове Коту.

Как известно, Пита Тауфатофуа выступал в 2016 году за олимпийскую сборную Тонга по тхэквондо и в 2018 году за сборную по лыжным гонкам. Спортсмен стал известным на весь мир после того, как пронес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро. При этом он шагал с обнаженным торсом, обмазанным маслом.

Напомним, вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай совершил извержение 15 января и его последствия были ощутимы по всей планете. Столб пепла и продуктов извержения поднялся на высоту более 20 км, то есть в нижнюю стратосферу. А звук взрыва вулкана услышали даже в американской Аляске.

Источник: CNN