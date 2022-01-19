Блинкен и Кулеба вышли к медиа по результатам переговоров в Киеве

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен 19 января находится в Киеве.

Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Тет-а-тет стороны планировали обсудить сдерживание России и практическую поддержку для Украины от США. Транслируем вживую совместный брифинг по результатам встречи.

Ранее Зеленский сообщил, что переговоры с госсекретарем США завершились.

Я ценю непосредственное участие в деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за политическую поддержку и безопасность со стороны США. Рассчитываем на укрепление экономического и финансового сотрудничества. Я уверен, что без Украины не будут приниматься решения по Украине, — написал президент в Твиттер.

Неожиданный визит Блинкена в Киев, о котором стало известно только накануне, является частью его поездки в Украину и Германию. Целью турне является попытка предотвратить угрозу российского вторжения или любую другую эскалацию со стороны РФ.

20 января Блинкен посетит Берлин, где проведет совместную встречу с остальными главами МИД стран «трансатлантической четверки», в которую входят США, Германия, Франция и Великобритания.

Во время всех этих встреч Блинкен обсудил итоги недавних дипломатических переговоров с Россией, совместные усилия Запада по поводу сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины, а также готовность США и стран ЕС ввести новый пакет жестких санкций против РФ в случае возможного вторжения.

В Киеве Блинкен встретился с сотрудниками посольства США и их семьями. Госсекретарь США уведомил их о том, как будет действовать Вашингтон на случай «непредвиденных обстоятельств» и последующей эскалации со стороны России.

В мае 2021 года Блинкен впервые посетил Киев в статусе Госсекретаря США — визит также состоялся на фоне концентрации российских войск у границ Украины. А в последние недели Блинкен провел серию переговоров с лидерами Украины: 29 декабря он позвонил Зеленскому перед разговором Путина и Джо Байдена, 7 и 11 января поговорил по телефону с руководителем МИД Украины Кулебой, а 2 января 2022 года Блинкен встречался с Кулебой лично в Стокгольме. Порошенко пообещал «прихлопнуть крышку пианино» Зеленского (ВИДЕО) Порошенко выступил с речью в суде, который отпустил его под личное обязательство. Некоторые высказывания Порошенко касались Зеленского. Он упрекает его: дело против предшественника разворачивается в момент критической угрозы для Украины Петр Порошенко прокомментировал объявление ему меры пресечения по «угольному делу». Экс-президент выступил с короткой речью в суде, отпустившем его под личное обязательство. Некоторые высказывания Порошенко касались президента Украины Владимира Зеленского. Он упрекнул его в том, что дело против предшественника разворачивается в тот момент, когда страна и обстановка на границах требует консолидации сил. Зеленский для меня оппонент, но врагом является Путин. Вспомните, как Уинстон Черчилль создал со своими оппонентами лейбористами правительство национального единства, чтобы противостоять нацистам, — заявил Порошенко. В то же время он считает, что в Украине сейчас правоохранительная система работает против лидера оппозиции и его политической силы. А в Совете «слугам» не разрешают поддержать созыв заседания, на котором все фракции выработают «стратегию защиты от российской агрессии». Все парламенты Европы собрались, только Зеленский на лыжах, а наш Совет не работает, — сказал экс-президент. Меня судят власти, которые когда-то бегали от повестей, давали корпоративы в оккупированной Горловке, играл на музыкальном инструменте не руками. Поэтому теперь пора прихлопнуть крышку пианино, — обратился для своих сторонников в суде Порошенко. Напомним, что Печерский суд Киева 19 января не стал арестовывать бывшего президента Украины Порошенко по обвинению в государственной измене и отпустил под личное обязательство быть в суд, следователя и прокурора. Также бывшего президента обязали сдать загранпаспорта. Прокуратура просила арестовать Порошенко сроком на два месяца. Альтернативно предлагалось отпустить его под залог в размере 1 млрд гривен (более 35,3 млн долл.). Ранее Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко, в том числе его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний. Украинская прокуратура, подозревающая Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами. После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу заявил, что речь идет о деловой поездке и скоро вернется. Возглавляющий сейчас оппозиционную партию «Европейская солидарность» Порошенко считает дело политическим и обвиняет власть в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая должного внимания на российскую угрозу.