Блінкен та Кулеба вийшли до медіа за результатами переговорів

https://racurs.ua/ua/n165921-blinken-ta-kuleba-vyyshly-do-media-za-rezultatamy-peregovoriv-translyaciya.html

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Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня перебуває в Києві.

Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і очільником МЗС Дмитром Кулебою.

Тет-а-тет сторони планували обговорити стримування Росії та практичну підтримку для України від США. Транслюємо наживо спільний брифінг за результатами зустрічі.

Раніше Зеленський повідомив, що переговори з держсекретарем США закінчилися.

Я ціную особисту участь у деескалації ситуації довкола України. Вдячний за політичну підтримку та безпеку з боку США. Розраховуємо на зміцнення економічної та фінансової співпраці. Я впевнений, що без України не прийматимуться рішення щодо України, — написав президент у Твіттер.

Несподіваний візит Блінкена в Київ, про який стало відомо лише напередодні, є частиною його поїздки до України та Німеччини. Метою турне є спроба запобігти загрозі російського вторгнення чи будь-якій іншій ескалації з боку РФ.

20 січня Блінкен відвідає Берлін, де проведе спільну зустріч з рештою голів МЗС країн «трансатлантичної четвірки», до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія.

Під час усіх цих зустрічей Блінкен обговорив підсумки нещодавніх дипломатичних переговорів з Росією, спільні зусилля Заходу щодо стримування подальшої російської агресії проти України, а також готовність США та країн ЄС запровадити новий пакет жорстких санкцій проти РФ у разі можливого вторгнення.

В Києві Блінкен зустрівся зі співробітниками посольства США та їхніми родинами. Держсекретар США повідомив їх про те, як діятиме Вашингтон на випадок «непередбачуваних обставин» та подальшої ескалації з боку Росії.

У травні 2021 року Блінкен вперше відвідав Київ у статусі Держсекретаря США — той візит також відбувся на тлі концентрації російських військ біля кордонів України. А в останні тижні Блінкен провів серію переговорів з лідерами України: 29 грудня він зателефонував Зеленському перед розмовою Путіна та Джо Байдена, 7 та 11 січня поговорив телефоном з керівником МЗС України Кулебою, а 2 січня 2022 року Блінкен зустрічався з Кулебою особисто в Стокгольмі. Порошенко пообещал «прихлопнуть крышку пианино» Зеленского (ВИДЕО) Порошенко выступил с речью в суде, который отпустил его под личное обязательство. Некоторые высказывания Порошенко касались Зеленского. Он упрекает его: дело против предшественника разворачивается в момент критической угрозы для Украины Петр Порошенко прокомментировал объявление ему меры пресечения по «угольному делу». Экс-президент выступил с короткой речью в суде, отпустившем его под личное обязательство. Некоторые высказывания Порошенко касались президента Украины Владимира Зеленского. Он упрекнул его в том, что дело против предшественника разворачивается в тот момент, когда страна и обстановка на границах требует консолидации сил. Зеленский для меня оппонент, но врагом является Путин. Вспомните, как Уинстон Черчилль создал со своими оппонентами лейбористами правительство национального единства, чтобы противостоять нацистам, — заявил Порошенко. В то же время он считает, что в Украине сейчас правоохранительная система работает против лидера оппозиции и его политической силы. А в Совете «слугам» не разрешают поддержать созыв заседания, на котором все фракции выработают «стратегию защиты от российской агрессии». Все парламенты Европы собрались, только Зеленский на лыжах, а наш Совет не работает, — сказал экс-президент. Меня судят власти, которые когда-то бегали от повестей, давали корпоративы в оккупированной Горловке, играл на музыкальном инструменте не руками. Поэтому теперь пора прихлопнуть крышку пианино, — обратился для своих сторонников в суде Порошенко. Напомним, что Печерский суд Киева 19 января не стал арестовывать бывшего президента Украины Порошенко по обвинению в государственной измене и отпустил под личное обязательство быть в суд, следователя и прокурора. Также бывшего президента обязали сдать загранпаспорта. Прокуратура просила арестовать Порошенко сроком на два месяца. Альтернативно предлагалось отпустить его под залог в размере 1 млрд гривен (более 35,3 млн долл.). Ранее Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко, в том числе его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частных компаний. Украинская прокуратура, подозревающая Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из районов Донбасса, занятых пророссийскими сепаратистами. После возбуждения дела Порошенко уехал из страны, однако сразу заявил, что речь идет о деловой поездке и скоро вернется. Возглавляющий сейчас оппозиционную партию «Европейская солидарность» Порошенко считает дело политическим и обвиняет власть в том, что они расправляются с оппонентами, не обращая должного внимания на российскую угрозу.