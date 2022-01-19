Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n165922-putin-moje-viddaty-nakaz-pro-napad-u-naykorotshi-terminy-blinken-u-kyievi.html

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Вторгнення Російської Федерації в Україну цілком реальним вважають у Вашингтоні.

Державний секретар Ентоні Блінкен попередив, що президент Російської Федерації Володимир Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни. Таку заяву він зробив 19 січня під час виступу перед американськими дипломатами в посольстві США у Києві. Про це повідомляє агентство Reuters.

Посадовець зазначив, що у Білому домі сподіваються на те, що Москва дотримуватиметься дипломатичного та мирного шляху. Наголосив, що останні вісім місяців Вашингтон приділяв пильну увагу Україні через значне нарощування російських сил поблизу українського кордону. Блінкен зазначив, що скупчення військ країни-агресора відбувалося без причин.

Ми знаємо, що існують плани щодо ще більшого збільшення цих сил у дуже короткі терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткі терміни, вжити подальших агресивних дій проти України. Дії Росії привернули увагу Вашингтона, а також його союзників у Європі та за її межами, — наголосив Блінкен.



Нагадаємо, у січня у Державному департаменті США заявили журналістам, що в Сполучених Штатах розглядають переміщення російських військових до Білорусії як можливу підготовку до вторгнення в Україну.

Джерело: Reuters