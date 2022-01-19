Держдеп США не виключив нападу Росії на Україну з Білорусі

Держдеп США не виключив нападу Росії на Україну з білоруської території

https://racurs.ua/ua/n165898-derjdep-ssha-ne-vykluchyv-napadu-rosiyi-na-ukrayinu-z-bilorusi.html

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Високопоставлений представник Держдепартаменту США заявив журналістам, що в США розглядають переміщення російських військових до Білорусії як можливу підготовку до вторгнення в Україну.

Повідомлення про пересування російських військ у напрямку Білорусії, які, ймовірно, здійснюються під приводом регулярно планованих спільних військових навчань, викликають занепокоєння. Вибір часу примітний, і, звичайно, викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусії під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну із півночі, — цитує заяву неназваної чиновниці Держдепу «Голос Америки».

Дипломат зазначила, що, на її думку, «участь Білорусії в такому нападі була б абсолютно неприйнятною для білорусів, а також для нас і наших союзників та партнерів». Вашингтон довів свої побоювання до Мінська «в приватному порядку».

Нагадаємо, що країни Заходу стурбовані пересуванням російських військ на кордоні України. Вони вважають, що Росія може планувати вторгнення до цієї країни. Росія заявляла, що не планує такого вторгнення.

У Вашингтоні неодноразово говорили про готовність США та союзників запровадити санкції проти Росії у разі ескалації ситуації навколо України. У вівторок прес-секретар Білого дому Джен Псакі наголосила, що Вашингтон не виключає жодного з раніше озвучених варіантів санкцій щодо Росії у разі її вторгнення в Україну, зокрема — відключення від міжбанківської системи SWIFT. Спікер Білого дому 18 січня сказала: Росія може почати вторгнення будь-якої миті.

У МЗС РФ у відповідь на ці заяви стверджують: «Росія ні на кого не збирається нападати», а переміщення військ «на власній землі» — її суверенне право.

У відомстві Сергія Лаврова закликали США «припинити істерики», «не нагнітати напруженість» навколо Донбасу та відмовитися від планів щодо постачання озброєння Україні.

Нагадаємо, що у лютому Москва та Мінськ проведуть масштабні спільні навчання у Білорусі.